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БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ розмір 5 (513) з відкритою чашечкой, №1 - Харків (108804) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 39 аптеках
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
340,14 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
338,12 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
340,13 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
337,22 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
337,86 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
340,35 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
339,75 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
337,87 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (1)
338,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
337,32 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Матюшенко, 6
Всього: упаковка (1)
339,59 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
338,78 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
337,09 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (1)
337,63 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Електромеханічний, 1
Всього: упаковка (1)
340,03 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Отакара Яроша, 25-А
Всього: упаковка (1)
336,07 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Всього: упаковка (1)
336,73 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
336,14 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
338,41 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 29
Всього: упаковка (1)
338,08 грн