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БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ розмір 4 (513) з відкритою чашечкой, №1 - Харків (108381) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 124 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
296,52
Економія: -28,26 грн
268,26 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
340,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
280,96
Економія: -31,35 грн
249,61 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
339,15 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
338,33 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
336,97 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
339,87 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
276,72
Економія: -37,31 грн
239,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
336,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 38
Всього: упаковка (1)
338,72 грн
Аптека ваш консультант
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, просп. Гагаріна, 41/2
Всього: упаковка (1)
336,74 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
337,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
300,04
Економія: -50,10 грн
249,94 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
300,81
Економія: -45,70 грн
255,11 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
340,63 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
336,25 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (1)
248,93
Економія: -14,62 грн
234,31 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (1)
305,51
Економія: -40,97 грн
264,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (1)
280,18
Економія: -28,69 грн
251,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
300,82
Економія: -32,56 грн
268,26 грн