Всі аптеки України
Медичні виробиОпорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючіЗасоби для фіксації суглобівБАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУЦіни в аптеках

БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ розмір 3 (513) з відкритою чашечкой, №1 - Запоріжжя (108380) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
338,87 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
Всього: упаковка (1)
336,10 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (1)
339,60 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Всього: упаковка (1)
339,44 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 3-А
Всього: упаковка (1)
338,74 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 105
Всього: упаковка (1)
338,10 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188-А
Всього: упаковка (1)
336,51 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 31
Всього: упаковка (1)
339,27 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 25/2
Всього: упаковка (1)
337,47 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
337,76 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Північнодонецька, 2
Всього: упаковка (1)
340,72 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: упаковка (1)
337,32 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
Всього: упаковка (1)
339,14 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Моніторна, 10-Д
Всього: упаковка (1)
340,62 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (1)
339,84 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 14
Всього: упаковка (1)
337,06 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 7-А
Всього: упаковка (1)
339,14 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 25-Б
Всього: упаковка (1)
339,51 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Миру, 14-А
Всього: упаковка (1)
336,90 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кринички, вул. Центральна, 1
Всього: упаковка (1)
340,22 грн