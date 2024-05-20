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БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ розмір 3 (513) з відкритою чашечкой, №1 - Одеса (108380) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (2)
340,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (1)
338,39 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
339,16 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 113-Г
Всього: упаковка (1)
336,93 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чорноморськ, просп. Миру, 8-М
Всього: упаковка (1)
337,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
Всього: упаковка (1)
338,91 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Татарбунари, вул. Тура, 15
Всього: упаковка (1)
336,27 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Б
Всього: упаковка (1)
339,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
Всього: упаковка (1)
336,72 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Б/33
Всього: упаковка (1)
338,13 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Миру, 36/1
Всього: упаковка (1)
337,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Знаменська, 41
Всього: упаковка (1)
337,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (1)
338,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Софіївська, 27
Всього: упаковка (1)
340,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Мішково-Погорілове, пров. Мирний, 23
Всього: упаковка (1)
336,89 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Білозерка, пров. Торговий, 18-А
Всього: упаковка (1)
337,88 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Херсон, перех. Мирний / Потьомкінська, 7/40-А
Всього: упаковка (1)
338,76 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 14:00
Херсон, просп. Незалежності, 46
Всього: упаковка (1)
337,29 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Южноукраїнськ, бульв. Шевченка Тараса, 3-Т
Всього: упаковка (1)
340,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Грушівка, вул. Першотравнева, 17
Всього: упаковка (1)
339,43 грн