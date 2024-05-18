БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ розмір 3 (513) з відкритою чашечкой, №1 - Харків (108380) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 46 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
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Харків, вул. Сумська, 39
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Харків, вул. Сумська, 110
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Харків, просп. Науки, 9
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Всього: упаковка (2)
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Харків, пров. Електромеханічний, 1
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Харків, шосе Григорівське, 32
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Всього: упаковка (1)
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Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
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Харків, вул. 23-го Серпня, 64
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дерев'янка, 38
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Холодногірська, 2
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 161
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 6
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Харків, вул. Лісопарківська, 7-А
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Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
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Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 24