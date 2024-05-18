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БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ розмір 3 (513) з відкритою чашечкой, №1 - Харків (108380) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
337,19 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
337,05 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
338,19 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
338,44 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
338,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
339,46 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
338,75 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
339,71 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
340,74 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Електромеханічний, 1
Всього: упаковка (2)
340,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, шосе Григорівське, 32
Всього: упаковка (1)
338,52 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Всього: упаковка (1)
338,32 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 64
Всього: упаковка (1)
339,12 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дерев'янка, 38
Всього: упаковка (1)
337,74 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Холодногірська, 2
Всього: упаковка (1)
339,48 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 161
Всього: упаковка (2)
340,37 грн
Аптека ваш консультант
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 6
Всього: упаковка (1)
337,32 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Лісопарківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
336,13 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (2)
336,88 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 24
Всього: упаковка (1)
336,09 грн