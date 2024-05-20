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БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ розмір 2 (513) з відкритою чашечкой, №1 - Одеса (108379) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (1)
336,68 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
340,58 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Березівка, пров. Шевченка Тараса, 4
Всього: упаковка (1)
336,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Цебрикове, вул. Миру, 16
Всього: упаковка (1)
338,29 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
Всього: упаковка (2)
336,18 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 171/15
Всього: упаковка (1)
340,39 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Миру, 36/1
Всього: упаковка (1)
336,97 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (2)
336,37 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
340,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вилкове, вул. Різдвяна, 167
Всього: упаковка (1)
338,13 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Окни, вул. Центральна, 13
Всього: упаковка (1)
339,84 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (3)
340,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 26
Всього: упаковка (1)
339,87 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Любашівка, вул. Софіївська, 54
Всього: упаковка (1)
336,89 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кубей, вул. Соборна, 1-В
Всього: упаковка (1)
337,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Болград, вул. Варненська, 24
Всього: упаковка (1)
337,55 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Компаніївка, вул. Шевченка, 75
Всього: упаковка (2)
336,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Джулинка, вул. Центральна, 32-А
Всього: упаковка (1)
340,58 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Війтівка, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (1)
339,53 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Баланівка, вул. Центральна, 1-А
Всього: упаковка (1)
339,69 грн