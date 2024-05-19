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БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ розмір 2 (513) з відкритою чашечкой, №1 - Львів (108379) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
337,47 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Коперника, 3
Всього: упаковка (1)
339,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зборів, вул. Хмельницького Богдана, 22
Всього: упаковка (1)
338,96 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Турка, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (1)
340,53 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Львівська, 102
Всього: упаковка (1)
336,65 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теребовля, вул. Шевченка Тараса, 9
Всього: упаковка (1)
339,77 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Копичинці, вул. Ринок, 19-А
Всього: упаковка (1)
340,72 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, просп. Грушевського Михайла, 86
Всього: упаковка (1)
339,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Перечин, вул. Ужанська, 10-А
Всього: упаковка (1)
339,63 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Князя Острозького, 24
Всього: упаковка (1)
336,55 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 4
Всього: упаковка (1)
337,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 40
Всього: упаковка (1)
339,58 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Волинської Дивізії, 1
Всього: упаковка (1)
339,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Гойди, 10-А
Всього: упаковка (1)
338,31 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
336,53 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42
Всього: упаковка (2)
337,44 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 25
Всього: упаковка (1)
338,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бар, вул. Каштанова, 11
Всього: упаковка (1)
336,09 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, просп. Свободи, 2-А
Всього: упаковка (1)
336,04 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Жмеринка, вул. Франка Івана, 2
Всього: упаковка (1)
336,30 грн