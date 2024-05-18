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БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ розмір 2 (513) з відкритою чашечкой, №1 - Харків (108379) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
336,21 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (3)
337,77 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
336,65 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
337,07 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
337,77 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
336,46 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
337,92 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (1)
336,85 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
338,74 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
337,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Електромеханічний, 1
Всього: упаковка (1)
340,55 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Отакара Яроша, 25-А
Всього: упаковка (1)
336,56 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
336,98 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
336,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (2)
337,07 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дерев'янка, 38
Всього: упаковка (1)
339,64 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Балакірєва, 8/1
Всього: упаковка (1)
337,99 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, просп. Байрона, 27
Всього: упаковка (1)
336,87 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (2)
337,06 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (1)
339,56 грн