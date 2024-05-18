БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ розмір 2 (513) з відкритою чашечкой, №1 - Харків (108379) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 34 аптеках
Перша аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Сумська, 39
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, просп. Гагаріна, 72
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Електромеханічний, 1
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Отакара Яроша, 25-А
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, просп. Гагаріна, 177
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дерев'янка, 38
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Балакірєва, 8/1
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, просп. Байрона, 27
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А