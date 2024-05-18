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БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu розчин флакон 120 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (16652) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Золочів, вул. Бандери Степана, 1-А
Всього: упаковка (1)
241,40 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Морозна, 21
Всього: упаковка (1)
232,40 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Чукаріна, 1
Всього: упаковка (1)
272,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Щурата, 5/7
Всього: упаковка (1)
244,90 грн
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
278,20 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
Всього: упаковка (1)
278,20 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (1)
293,40 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Медведецького, 29
Всього: упаковка (1)
262,40 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Львів, вул. Повітряна, 99
Всього: упаковка (1)
258,80 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Жовква, вул. Львівська, 86
Всього: упаковка (1)
293,40 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 21
Всього: упаковка (1)
202,20 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Трускавець, вул. Шевченка Тараса, 23
Всього: упаковка (2)
266,80 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (1)
214,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Всього: упаковка (1)
213,50 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 1
Всього: упаковка (1)
206,50 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Всього: упаковка (1)
231,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Всього: упаковка (1)
223,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом