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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ ДЛЯ ВАГІТНИХ розмір 4 модель 103, №1 - Харків (103040) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
640,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (3)
967,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
979,79 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, просп. Перемоги, 62
Всього: упаковка (1)
638,00 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Тернівка, вул. Маяковського, 20
Всього: упаковка (1)
856,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
Всього: упаковка (2)
1000,82
Економія: -83,14 грн
917,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
Всього: упаковка (1)
1011,63
Економія: -89,20 грн
922,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 7
Всього: упаковка (1)
1127,82
Економія: -205,06 грн
922,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
Всього: упаковка (1)
1044,60
Економія: -120,00 грн
924,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
Всього: упаковка (1)
1005,07
Економія: -81,56 грн
923,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Всього: упаковка (1)
1011,72
Економія: -91,19 грн
920,53 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Кошиця Олександра, 10/21
Всього: упаковка (1)
460,60
Економія: -29,10 грн
431,50 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Всього: упаковка (1)
998,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
971,13 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (3)
1071,09 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, просп. Лобановського, 2
Всього: упаковка (1)
1120,00
Економія: -240,02 грн
879,98 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
967,21 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (1)
1087,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Всього: упаковка (1)
1099,00 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пушкінська, 83
Всього: упаковка (1)
737,40 грн