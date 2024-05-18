БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ ДЛЯ ВАГІТНИХ розмір 4 модель 103, №1 - Харків (103040) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, пл. Свободи, 8
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, просп. Перемоги, 62
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Тернівка, вул. Маяковського, 20
Аптека шар@
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 7
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Кошиця Олександра, 10/21
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 16 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 16 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Київ, просп. Лобановського, 2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 16 хв
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пушкінська, 83