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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ ДЛЯ ВАГІТНИХ розмір 3 модель 103, №1 - Львів (103039) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
Всього: упаковка (1)
1043,00
Економія: -123,09 грн
919,91 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Судова Вишня, пл. Франка Івана, 13-Б
Всього: упаковка (1)
506,50
Економія: -75,00 грн
431,50 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, пл. Шевченка Тараса, 1/1
Всього: упаковка (1)
431,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 19
Всього: упаковка (1)
478,94
Економія: -26,68 грн
452,26 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 13
Всього: упаковка (1)
1150,00
Економія: -238,87 грн
911,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 47
Всього: упаковка (1)
966,46
Економія: -50,56 грн
915,90 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
Всього: упаковка (1)
1120,00
Економія: -240,02 грн
879,98 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 4-Г
Всього: упаковка (1)
1051,12 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Предславинська, 9
Всього: упаковка (1)
1130,00
Економія: -222,64 грн
907,36 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
964,98 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Всього: упаковка (1)
998,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Благовіщенське, вул. Гагаріна Юрія, 5
Всього: упаковка (1)
856,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
986,62 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пушкінська, 83
Всього: упаковка (1)
928,80 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (1)
883,70 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
875,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Всього: упаковка (1)
1003,88
Економія: -96,83 грн
907,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
Всього: упаковка (1)
1137,73
Економія: -83,93 грн
1053,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
Всього: упаковка (1)
1040,60
Економія: -128,69 грн
911,91 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
Всього: упаковка (1)
671,63
Економія: -41,15 грн
630,48 грн