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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ ДЛЯ ВАГІТНИХ розмір 3 модель 103, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (103039) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернівка, вул. Маяковського, 20
Всього: упаковка (1)
856,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 9
Всього: упаковка (1)
1004,66
Економія: -104,24 грн
900,42 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 40
Всього: упаковка (1)
1137,88
Економія: -191,64 грн
946,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
Всього: упаковка (1)
1004,83
Економія: -83,38 грн
921,45 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
Всього: упаковка (1)
687,60
Економія: -57,12 грн
630,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
Всього: упаковка (1)
940,11
Економія: -82,90 грн
857,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 7
Всього: упаковка (1)
1173,70
Економія: -213,40 грн
960,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
Всього: упаковка (1)
1044,90
Економія: -132,99 грн
911,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
Всього: упаковка (1)
1146,86
Економія: -93,06 грн
1053,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Всього: упаковка (1)
996,91
Економія: -89,86 грн
907,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (4)
976,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
986,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Благовіщенське, вул. Гагаріна Юрія, 5
Всього: упаковка (1)
856,00 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пушкінська, 83
Всього: упаковка (1)
928,80 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Всього: упаковка (1)
998,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Науки, 4-Г
Всього: упаковка (1)
1051,12 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Предславинська, 9
Всього: упаковка (1)
1130,00
Економія: -222,64 грн
907,36 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (1)
883,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
964,98 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, просп. Лобановського, 2
Всього: упаковка (1)
1120,00
Економія: -240,02 грн
879,98 грн