Всі аптеки України
Медичні виробиТовари для вагітних і годуючих мамТовари для вагітнихБандажі дородовіБАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ ДЛЯ ВАГІТНИХЦіни в аптеках

БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ ДЛЯ ВАГІТНИХ розмір 2 модель 103, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (103038) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 7-А
Всього: упаковка (1)
972,44 грн
В інших містах:
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 9
Всього: упаковка (1)
1004,66
Економія: -104,24 грн
900,42 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 40
Всього: упаковка (1)
910,18
Економія: -153,29 грн
756,89 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
Всього: упаковка (1)
1183,15
Економія: -98,18 грн
1084,97 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/1
Всього: упаковка (1)
1180,84
Економія: -109,30 грн
1071,54 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 41-А
Всього: упаковка (1)
1178,69
Економія: -66,33 грн
1112,36 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
Всього: упаковка (1)
1201,25
Економія: -138,79 грн
1062,46 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
Всього: упаковка (1)
1146,86
Економія: -93,06 грн
1053,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Всього: упаковка (2)
996,91
Економія: -89,86 грн
907,05 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
975,75 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (3)
970,72 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
968,33 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 120
Всього: упаковка (1)
634,46 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
Всього: упаковка (1)
739,19 грн
Аптека гормональних препаратів
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Всього: упаковка (1)
998,10 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Предславинська, 9
Всього: упаковка (1)
1160,00
Економія: -248,87 грн
911,13 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
968,17 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
1148,84
Економія: -99,44 грн
1049,40 грн
Южна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
875,70 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Шевченкове, вул. Вишнева, 21
Всього: упаковка (1)
639,81 грн