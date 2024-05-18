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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ ДЛЯ ВАГІТНИХ розмір 1 модель 103, №1 - Харків (103037) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (4)
969,38 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
809,96 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
Всього: упаковка (1)
598,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 259
Всього: упаковка (1)
598,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
Всього: упаковка (1)
598,00 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Дніпро, шосе Донецьке, 7-А
Всього: упаковка (1)
979,59 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
Всього: упаковка (1)
758,26
Економія: -62,99 грн
695,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Всього: упаковка (1)
958,80
Економія: -86,42 грн
872,38 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Всього: упаковка (1)
998,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
973,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
989,93 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (1)
976,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
Всього: упаковка (2)
1061,27
Економія: -137,91 грн
923,36 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Дрогобич, вул. Шептицького, 16/1
Всього: упаковка (1)
431,50 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом