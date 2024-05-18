Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти гіпсовіБИНТ ГІПСОВИЙ GIPSETЦіни в аптеках

БИНТ ГІПСОВИЙ GIPSET 15 см х 3 м, №2 - Дніпро (Дніпропетровськ) (87235) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Бойка, 3-А
Всього: упаковка (1)
125,28 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Семенівка, вул. Шевченка Тараса, 78
Всього: упаковка (4)
164,41 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
127,17 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
125,17 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
125,18 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Броди, вул. Лесі Українки, 21
Всього: упаковка (1)
129,52 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 63
Всього: упаковка (3)
136,30 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (9)
155,60 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
139,40 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Городок, вул. Коцюбинського, 18
Всього: упаковка (1)
129,52 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Дрогобич, вул. Шептицького, 9
Всього: упаковка (1)
139,40 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Новояворівськ, вул. Шевченка Тараса, 18
Всього: упаковка (2)
129,52 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (1)
129,52 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом