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АНТИМІКРОБНА ХІРУРГІЧНА ПЛІВКА IOBAN™2 56 см х 45 см, №1 - Запоріжжя (733391) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Всього: упаковка (4)
502,80
Економія: -22,48 грн
480,32 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
Всього: упаковка (1)
533,00
Економія: -69,00 грн
464,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (2)
590,40
Економія: -59,76 грн
530,64 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (8)
560,99
Економія: -115,39 грн
445,60 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Бровари, вул. Шевченка Тараса, 14
Всього: упаковка (2)
504,20 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом