АНТИМІКРОБНА ХІРУРГІЧНА ПЛІВКА IOBAN™2 56 см х 45 см, №1 - Львів (733391) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
Ощад аптека
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
Аптека копійка
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Рецепти здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Цілодобово
Бровари, вул. Шевченка Тараса, 14
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом