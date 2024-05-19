АНТИМІКРОБНА ХІРУРГІЧНА ПЛІВКА IOBAN™2 56 см х 60 см, №1 - Львів (658942) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
Ощад аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Підволочиськ, вул. Патріарха Мстислава, 102
D.s.
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Хмельницький, пров. Проскурівський, 1/1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Любешів, вул. Незалежності, 14
Екостатус
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Гузара Любомира, 3
Аптека
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом