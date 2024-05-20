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АНТИМІКРОБНА ХІРУРГІЧНА ПЛІВКА IOBAN™2 6640, №1 - Запоріжжя (171939) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покровськ, вул. Коцюбайла Дмитра, 146
Всього: упаковка (2)
342,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (1)
347,05 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
347,21 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (3)
348,99 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (4)
341,43 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (2)
343,54 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
Всього: упаковка (8)
472,29 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (1)
538,58 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (1)
537,36 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (3)
476,04 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (17)
473,20 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Харків, вул. Амосова, 27
Всього: упаковка (1)
352,63 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 266
Всього: упаковка (7)
485,88 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Всього: упаковка (1)
394,42 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Балакірєва, 3-А
Всього: упаковка (1)
363,82 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Балакірєва, 3-А
Всього: упаковка (2)
454,40 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Троїцька, 48
Всього: упаковка (12)
471,13 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Цілодобово
Миронівка, вул. Благовіщенська, 96
Всього: упаковка (8)
358,29 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
396,26 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
381,82 грн