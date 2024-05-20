АНТИМІКРОБНА ХІРУРГІЧНА ПЛІВКА IOBAN™2 6640, №1 - Запоріжжя (171939) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Покровськ, вул. Коцюбайла Дмитра, 146
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 26 хв
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється за 26 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Незалежності, 13
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, просп. Незалежності, 13
Аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Незалежності, 13
Аптека
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Всього: упаковка (17)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Незалежності, 13
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 26 хв
Харків, вул. Амосова, 27
Аптека
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 266
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Балакірєва, 3-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Балакірєва, 3-А
Аптека
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Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Троїцька, 48
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Цілодобово
Миронівка, вул. Благовіщенська, 96
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2