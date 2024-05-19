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АНТИМІКРОБНА ХІРУРГІЧНА ПЛІВКА IOBAN™2 6640, №1 - Львів (171939) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (3)
403,93 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
425,30 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
Всього: упаковка (4)
411,10 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Максимовича, 11
Всього: упаковка (1)
406,40 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (1)
394,28 грн
В інших містах:
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Винники, вул. Івасюка, 31
Всього: упаковка (2)
415,20 грн
Пульс
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Відчинено Цілодобово
Дрогобич, вул. Шептицького, 9
Всього: упаковка (6)
416,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Івано-Франківськ, вул. Матейка, 21
Всього: упаковка (8)
342,27 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Вінниця, шосе Хмельницьке, 96-Б
Всього: упаковка (3)
454,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Житомир, вул. Університетська, 63/9
Всього: упаковка (1)
369,76 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Черняхів, вул. Франка Івана, 42
Всього: упаковка (2)
470,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Київ, вул. Гарматна, 39-В
Всього: упаковка (1)
345,62 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
Всього: упаковка (1)
347,89 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
351,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
Всього: упаковка (10)
346,91 грн
Дешево
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Київ, вул. Загорівська, 1
Всього: упаковка (2)
472,12 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
Всього: упаковка (7)
392,07 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (9)
345,55 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
381,82 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (7)
346,74 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10)
350,01 грн