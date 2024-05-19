АНТИМІКРОБНА ХІРУРГІЧНА ПЛІВКА IOBAN™2 6640, №1 - Львів (171939) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
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Львів, вул. Навроцького, 23
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Львів, вул. Миколайчука, 9
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
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Львів, вул. Максимовича, 11
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Львів, вул. Навроцького, 23
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Винники, вул. Івасюка, 31
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Дрогобич, вул. Шептицького, 9
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Івано-Франківськ, вул. Матейка, 21
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Вінниця, шосе Хмельницьке, 96-Б
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Житомир, вул. Університетська, 63/9
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Черняхів, вул. Франка Івана, 42
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Київ, вул. Гарматна, 39-В
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Київ, пров. Політехнічний, 3-В
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Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється за 07 хв
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
Дешево
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Загорівська, 1
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (9)
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Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Аптека 9-1-1
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13