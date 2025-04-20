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Катетер Батерфляй
Катетер Батерфляй
Запоріжжя
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, вул. Шевченка Тараса, 8
557.9 км
КАТЕТЕР "БАТЕРФЛЯЙ" "ALEXPHARM" 23G №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
3,20
грн
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Астарта
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 147
248.1 км
КАТЕТЕР "БАТЕРФЛЯЙ" "ALEXPHARM" 23G №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
Аптека твого міста
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3-А
249.5 км
КАТЕТЕР "БАТЕРФЛЯЙ" "ALEXPHARM" 23G №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:50
Харків, шосе Салтівське, 248
252.7 км
КАТЕТЕР "БАТЕРФЛЯЙ" "ALEXPHARM" 23G №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Ювілейний, 5-А
253.0 км
КАТЕТЕР "БАТЕРФЛЯЙ" "ALEXPHARM" 23G №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Мисли Мирослава, 50
255.6 км
КАТЕТЕР "БАТЕРФЛЯЙ" "ALEXPHARM" 23G №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
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