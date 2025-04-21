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Катетер Батерфляй
Катетер Батерфляй
Кривий Ріг
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Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, вул. Шевченка Тараса, 8
448.6 км
КАТЕТЕР "БАТЕРФЛЯЙ" "ALEXPHARM" 23G №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
3,20
грн
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Астарта
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 147
308.1 км
КАТЕТЕР "БАТЕРФЛЯЙ" "ALEXPHARM" 23G №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Мисли Мирослава, 50
314.6 км
КАТЕТЕР "БАТЕРФЛЯЙ" "ALEXPHARM" 23G №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
Аптека твого міста
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3-А
315.2 км
КАТЕТЕР "БАТЕРФЛЯЙ" "ALEXPHARM" 23G №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Ювілейний, 5-А
315.7 км
КАТЕТЕР "БАТЕРФЛЯЙ" "ALEXPHARM" 23G №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
Класна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, шосе Салтівське, 248
316.9 км
КАТЕТЕР "БАТЕРФЛЯЙ" "ALEXPHARM" 23G №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
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