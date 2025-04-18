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Катетер Батерфляй
Катетер Батерфляй
Харків
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Доступно в 5 аптеках у Харків
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Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Ювілейний, 5-А
4.3 км
КАТЕТЕР "БАТЕРФЛЯЙ" "ALEXPHARM" 23G №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
Астарта
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 147
4.7 км
КАТЕТЕР "БАТЕРФЛЯЙ" "ALEXPHARM" 23G №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Мисли Мирослава, 50
7.1 км
КАТЕТЕР "БАТЕРФЛЯЙ" "ALEXPHARM" 23G №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
Класна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, шосе Салтівське, 248
7.5 км
КАТЕТЕР "БАТЕРФЛЯЙ" "ALEXPHARM" 23G №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
Аптека твого міста
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3-А
10.3 км
КАТЕТЕР "БАТЕРФЛЯЙ" "ALEXPHARM" 23G №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
В містах поряд
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, вул. Шевченка Тараса, 8
756.9 км
КАТЕТЕР "БАТЕРФЛЯЙ" "ALEXPHARM" 23G №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
3,20
грн
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