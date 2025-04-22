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Катетер Батерфляй
Катетер Батерфляй
Чернігів
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Зачиняється о 17:00
Ізмаїл, вул. Шевченка Тараса, 8
706.3 км
КАТЕТЕР "БАТЕРФЛЯЙ" "ALEXPHARM" 23G №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
3,20
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Мисли Мирослава, 50
381.1 км
КАТЕТЕР "БАТЕРФЛЯЙ" "ALEXPHARM" 23G №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
Астарта
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 147
383.2 км
КАТЕТЕР "БАТЕРФЛЯЙ" "ALEXPHARM" 23G №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Ювілейний, 5-А
389.9 км
КАТЕТЕР "БАТЕРФЛЯЙ" "ALEXPHARM" 23G №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:50
Харків, шосе Салтівське, 248
393.5 км
КАТЕТЕР "БАТЕРФЛЯЙ" "ALEXPHARM" 23G №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
Аптека твого міста
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3-А
397.1 км
КАТЕТЕР "БАТЕРФЛЯЙ" "ALEXPHARM" 23G №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
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