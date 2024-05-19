БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 100 мм х 5 м, №1 - Київ (91444) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 24 аптеках
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
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Київ, вул. Предславинська, 9
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Загорівська, 4
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Ентузіастів, 37
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Теліги Олени, 13/14
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, перех. Теліги Олени / Щусєва, 19/2
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Щусєва, 8
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 21
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-А
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 10
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Вишгородська, 28/1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Калнишевського Петра, 8