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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 100 мм х 5 м, №1 - Київ (91444) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
514,20
Економія: -110,42 грн
403,78 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Предславинська, 9
Всього: упаковка (4)
514,20
Економія: -110,42 грн
403,78 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (1)
514,20
Економія: -110,42 грн
403,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
403,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: упаковка (1)
403,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Загорівська, 4
Всього: упаковка (2)
403,80 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (4)
514,20
Економія: -110,42 грн
403,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ентузіастів, 37
Всього: упаковка (1)
400,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Теліги Олени, 13/14
Всього: упаковка (2)
403,80 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, перех. Теліги Олени / Щусєва, 19/2
Всього: упаковка (1)
514,20
Економія: -110,42 грн
403,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Щусєва, 8
Всього: упаковка (2)
403,80 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
Всього: упаковка (1)
514,20
Економія: -110,42 грн
403,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 21
Всього: упаковка (1)
403,80 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (2)
514,20
Економія: -110,42 грн
403,78 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
Всього: упаковка (1)
514,20
Економія: -110,42 грн
403,78 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-А
Всього: упаковка (1)
514,20
Економія: -110,42 грн
403,78 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
Всього: упаковка (1)
514,20
Економія: -110,42 грн
403,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 10
Всього: упаковка (1)
403,80 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Вишгородська, 28/1
Всього: упаковка (2)
514,20
Економія: -110,42 грн
403,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Калнишевського Петра, 8
Всього: упаковка (2)
403,80 грн