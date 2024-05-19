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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 м х 8 см 5508 A, №1 - Київ (82882) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 168 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (2)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (3)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (2)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (3)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (6)
277,00
Економія: -57,50 грн
219,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (2)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Всього: упаковка (2)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 38
Всього: упаковка (2)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21
Всього: упаковка (1)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (2)
277,00
Економія: -57,50 грн
219,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
Всього: упаковка (2)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Саксаганського, 33/35
Всього: упаковка (2)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (5)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Гончара Олеся / Кониського Олександра, 88/2
Всього: упаковка (1)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Саксаганського, 55
Всього: упаковка (2)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Саксаганського, 11/106
Всього: упаковка (2)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Саксаганського, 107
Всього: упаковка (2)
337,00
Економія: -117,50 грн
219,50 грн