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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 3,5 м х 8 см 5508 A, №1 - Київ (81586) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
142,06 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
141,83 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (5)
142,51 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
141,25 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
142,85 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
141,76 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (3)
142,45 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
141,65 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 4-А
Всього: упаковка (3)
165,00
Економія: -61,20 грн
103,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (2)
141,25 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 20-Б
Всього: упаковка (1)
143,04 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
142,23 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (3)
141,98 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 41-А
Всього: упаковка (2)
165,00
Економія: -61,20 грн
103,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Центральна, 21-Б
Всього: упаковка (3)
141,96 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 26
Всього: упаковка (1)
59,95 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
Всього: упаковка (2)
141,41 грн
Ласкава
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2
Всього: упаковка (1)
128,80 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Львівська, 12
Всього: упаковка (1)
103,80 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-В
Всього: упаковка (2)
127,30 грн