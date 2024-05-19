БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 2B, 22х100х5 5 м х 10 см, №1 - Київ (526328) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 211 аптеці
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Київ, вул. Софіївська, 1/2
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Відчинено Зачиняється о 22:00
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Інститутська, 16
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
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Київ, вул. Січових Стрільців, 13
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Київ, вул. Спаська, 5
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Київ, вул. Велика Васильківська, 47
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Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Мед-сервіс
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Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Віталюкс
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Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
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Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека оптових цін
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Київ, вул. Полтавська, 10
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1-А
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1