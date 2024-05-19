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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 2B, 22х80х1 1 м х 8 см, №1 - Київ (526317) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 750 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
29,99 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
33,00
Економія: -8,30 грн
24,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
33,00
Економія: -8,30 грн
24,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
21,35 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (2)
27,83 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
28,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (2)
21,35 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
27,88 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (3)
33,00
Економія: -8,30 грн
24,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (4)
29,99 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
28,05 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (6)
33,00
Економія: -8,30 грн
24,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
33,00
Економія: -8,30 грн
24,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (10)
33,00
Економія: -8,30 грн
24,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
28,43
Економія: -5,71 грн
22,72 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
27,93 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (3)
33,00
Економія: -8,30 грн
24,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
28,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (4)
27,89 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (3)
33,00
Економія: -8,30 грн
24,70 грн