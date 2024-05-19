БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 2B, 22х100х1 1 м х 10 см, №1 - Київ (526316) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 110 аптеках
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Аптекар
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Аптекар
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Жилянська, 69/71
Віталюкс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Павлівська, 17
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Печерська, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Тютюнника Василя, 37/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Скрипника Мстислава Патріарха, 40
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3-А
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 36