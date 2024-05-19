БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ ELAST 5 м х 10 см високої розтяжності, №1 - Київ (49214) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найденоВ інших містах:
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43-А
Рівнеліки
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Волиньфарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Ківерці, вул. Шевченка, 21-В
Волиньфарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Шацьк, вул. Героїв України, 6
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом