Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено

В інших містах:

Аптека низькі ціни №1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43 Всього: упаковка (1) 87,04 грн Забронювати

Аптека оптових цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43-А Всього: упаковка (1) 87,04 грн Забронювати

Рівнеліки Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Здолбунів, вул. Шкільна, 27 Всього: упаковка (2) 56,59 грн

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Ківерці, вул. Шевченка, 21-В Всього: упаковка (1) 58,47 грн

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 18:00 Графік роботи Шацьк, вул. Героїв України, 6 Всього: упаковка (1) 61,38 грн