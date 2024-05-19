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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 100 мм х 5 м модель 2 Latex Free, №1 - Київ (437760) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
488,00
Економія: -92,00 грн
396,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
418,68 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
420,41 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
426,52 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
461,12 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 21
Всього: упаковка (6)
488,00
Економія: -92,00 грн
396,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Жилянська, 107
Всього: упаковка (2)
488,00
Економія: -92,00 грн
396,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (2)
403,78 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
419,58 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Всього: упаковка (2)
488,00
Економія: -92,00 грн
396,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
459,01 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/37
Всього: упаковка (3)
488,00
Економія: -92,00 грн
396,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (2)
419,92 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Загорівська, 17/21
Всього: упаковка (2)
488,00
Економія: -92,00 грн
396,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Амосова Миколи, 4
Всього: упаковка (2)
488,00
Економія: -92,00 грн
396,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2
Всього: упаковка (2)
488,00
Економія: -92,00 грн
396,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 6-В
Всього: упаковка (2)
488,00
Економія: -92,00 грн
396,00 грн
Біокон
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 17
Всього: упаковка (2)
488,00
Економія: -92,00 грн
396,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
Всього: упаковка (9)
448,66 грн
Дешево
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Загорівська, 1
Всього: упаковка (4)
519,31 грн