БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 100 мм х 3 м модель 2 Latex Free, №1 - Київ (437758) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 11 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
Економна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Ревуцького, 12/1
В інших містах:
Сіті-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Бандери Степана, 17/1
Віталюкс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Декабристів, 184
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Фонтанка, вул. Чехова, 1/1
Аптека
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, в'їзд Балакірєва, 1
Аптека
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Всього: упаковка (21)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
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