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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 100 мм х 3 м модель 2 Latex Free, №1 - Київ (437758) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
258,95 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (6)
262,17 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
259,27 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
261,09 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
286,73 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
289,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (2)
260,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: упаковка (1)
251,80 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
Всього: упаковка (7)
264,38 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Ревуцького, 12/1
Всього: упаковка (2)
259,34 грн
Сіті-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Бандери Степана, 17/1
Всього: упаковка (1)
301,50 грн
В інших містах:
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Декабристів, 184
Всього: упаковка (2)
251,79 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
Всього: упаковка (1)
344,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
285,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фонтанка, вул. Чехова, 1/1
Всього: упаковка (2)
251,80 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, в'їзд Балакірєва, 1
Всього: упаковка (4)
304,50 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Всього: упаковка (21)
315,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом