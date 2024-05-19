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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 100 мм х 1,5 м модель 2 Latex Free, №1 - Київ (437755) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
Всього: упаковка (3)
110,77
Економія: -9,75 грн
101,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 10
Всього: упаковка (1)
110,53
Економія: -17,99 грн
92,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 29-Б
Всього: упаковка (1)
104,73
Економія: -14,36 грн
90,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
107,90
Економія: -8,50 грн
99,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (1)
120,73
Економія: -8,03 грн
112,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
Всього: упаковка (1)
109,42
Економія: -13,86 грн
95,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
109,70
Економія: -12,77 грн
96,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
130,08
Економія: -14,46 грн
115,62 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом