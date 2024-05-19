БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ ELAST 3,5 м х 8 см середньої розтяжності, №1 - Київ (39986) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найденоВ інших містах:
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 1-Ж
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом