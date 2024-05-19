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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 80 мм х 1,5 м, №1 - Київ (16042) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (4)
136,40
Економія: -16,93 грн
119,47 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Урлівська, 23
Всього: упаковка (1)
137,84
Економія: -14,04 грн
123,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 47
Всього: упаковка (1)
151,84
Економія: -17,01 грн
134,83 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, просп. Європейський, 13-А
Всього: упаковка (1)
165,39
Економія: -30,16 грн
135,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 5
Всього: упаковка (1)
154,70
Економія: -22,64 грн
132,06 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11
Всього: упаковка (1)
158,45
Економія: -15,18 грн
143,27 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
160,91
Економія: -13,67 грн
147,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 20-А
Всього: упаковка (1)
105,03
Економія: -14,92 грн
90,11 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
Всього: упаковка (1)
89,62
Економія: -5,66 грн
83,96 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 39
Всього: упаковка (1)
148,62
Економія: -16,49 грн
132,13 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
Всього: упаковка (1)
101,70
Економія: -10,21 грн
91,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
Всього: упаковка (1)
144,21
Економія: -12,83 грн
131,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
Всього: упаковка (1)
145,33
Економія: -11,29 грн
134,04 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
Всього: упаковка (3)
141,32
Економія: -11,17 грн
130,15 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Бикова Леоніда, 1
Всього: упаковка (1)
149,83
Економія: -15,36 грн
134,47 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
Всього: упаковка (2)
160,98
Економія: -29,16 грн
131,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 10
Всього: упаковка (1)
101,04
Економія: -16,45 грн
84,59 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
Всього: упаковка (1)
139,29
Економія: -16,77 грн
122,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
Всього: упаковка (1)
100,82
Економія: -13,98 грн
86,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
Всього: упаковка (1)
157,96
Економія: -15,46 грн
142,50 грн