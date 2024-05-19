БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 80 мм х 3 м, №1 - Київ (16001) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 25 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Брюллова, 1-А
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Загорівська, 4
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Пироговського Олександра, 4
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Щусєва, 8
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 36
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 21
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Відрадний, 24/93
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Гузара Любомира / Героїв Севастополя, 30/28
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 10
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 15:00
Київ, просп. Гузара Любомира, 3
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 75
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Вишгородська, 28/1