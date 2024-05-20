Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти гіпсовіБИНТ ГІПСОВИЙ "MEDICARE"Ціни в аптеках

БИНТ ГІПСОВИЙ "MEDICARE" 15 см х 2,7 м, №1 - Львів (781494) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Ленкавського, 8-Б
Всього: упаковка (3)
31,63 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 18-А
Всього: упаковка (8)
31,82 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Лесі Українки, 14
Всього: упаковка (8)
31,64 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Шпитальна, 10-В
Всього: упаковка (1)
31,57 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Радивилів, вул. Четвертного, 9-А
Всього: упаковка (2)
31,87 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 2-А
Всього: упаковка (8)
31,55 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Почаїв, вул. Лосятинська, 1-Б
Всього: упаковка (1)
31,70 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
Всього: упаковка (2)
31,58 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 1
Всього: упаковка (7)
31,55 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Крихівці, вул. Слобідська, 2
Всього: упаковка (4)
31,74 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Матейка, 21
Всього: упаковка (1)
31,74 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 177
Всього: упаковка (2)
31,48 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 21
Всього: упаковка (1)
31,85 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 23
Всього: упаковка (8)
31,62 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Богородчани, вул. Шевченка Тараса, 55
Всього: упаковка (2)
31,78 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременець, вул. Петлюри Симона, 4-В
Всього: упаковка (4)
31,67 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Теребовля, вул. Шевченка Тараса, 9
Всього: упаковка (1)
31,66 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Надвірна, пл. Шевченка Тараса, 30
Всього: упаковка (1)
31,84 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (1)
31,58 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Копичинці, вул. Ринок, 19-А
Всього: упаковка (2)
31,70 грн