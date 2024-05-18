Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти гіпсовіБИНТ ГІПСОВИЙ "MEDICARE"Ціни в аптеках

БИНТ ГІПСОВИЙ "MEDICARE" 15 см х 2,7 м, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (781494) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: упаковка (1)
31,91 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (4)
31,55 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Грушевського Михайла, 60/4
Всього: упаковка (3)
31,48 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 3-А
Всього: упаковка (1)
31,64 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 87-С
Всього: упаковка (1)
31,47 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 70
Всього: упаковка (1)
31,53 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Квітки Цісик, 9-А
Всього: упаковка (1)
31,64 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 48-Д
Всього: упаковка (1)
31,91 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 14
Всього: упаковка (1)
31,74 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
Всього: упаковка (2)
31,56 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (1)
31,84 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (2)
31,74 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 31
Всього: упаковка (1)
31,74 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 7-А
Всього: упаковка (1)
31,66 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Нікополь, просп. Трубників, 25/2
Всього: упаковка (1)
31,47 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Панютине, вул. Заводська, 9-А
Всього: упаковка (1)
31,51 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 40-А
Всього: упаковка (1)
31,73 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 70-А
Всього: упаковка (1)
31,92 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 241-А
Всього: упаковка (1)
31,76 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 185
Всього: упаковка (1)
31,86 грн