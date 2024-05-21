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БИНТ ГІПСОВИЙ "MEDICARE" 20 см х 2,7 м, №1 - Запоріжжя (776563) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (1)
42,35 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
Всього: упаковка (1)
42,52 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 12
Всього: упаковка (1)
42,15 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Товариська, 39
Всього: упаковка (1)
42,53 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Зачиняєва, 20
Всього: упаковка (1)
42,37 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Синельникове, вул. Садова, 1-А
Всього: упаковка (1)
42,11 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
Всього: упаковка (5)
42,23 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Нечая Данила, 11
Всього: упаковка (2)
42,36 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Космічна, 27-Л
Всього: упаковка (3)
42,26 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Всього: упаковка (1)
42,23 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 13
Всього: упаковка (1)
42,12 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 14
Всього: упаковка (2)
42,49 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 87-С
Всього: упаковка (1)
42,03 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-А
Всього: упаковка (10)
42,39 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 7-А
Всього: упаковка (1)
42,07 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-А
Всього: упаковка (1)
42,09 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 26
Всього: упаковка (4)
42,08 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Вечірньокутська, 54-В
Всього: упаковка (1)
40,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Всього: упаковка (5)
42,19 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Нові Санжари, вул. Центральна, 28
Всього: упаковка (6)
42,15 грн