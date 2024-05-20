Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти гіпсовіБИНТ ГІПСОВИЙ "MEDICARE"Ціни в аптеках

БИНТ ГІПСОВИЙ "MEDICARE" 20 см х 2,7 м, №1 - Львів (776563) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 70
Всього: упаковка (1)
42,28 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Лесі Українки, 14
Всього: упаковка (1)
42,56 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
42,47 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Шпитальна, 10-В
Всього: упаковка (10)
42,03 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Данилишиних, 62
Всього: упаковка (1)
42,44 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 3
Всього: упаковка (1)
42,11 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Радивилів, вул. Четвертного, 9-А
Всього: упаковка (6)
42,58 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 2-А
Всього: упаковка (6)
42,36 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Дружби, 8
Всього: упаковка (5)
42,24 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Турка, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (1)
42,37 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:30
Вовчинець, вул. Вовчинецька, 225-А
Всього: упаковка (5)
43,00
Економія: -6,30 грн
36,70 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, бульв. Південний, 20
Всього: упаковка (3)
42,03 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
Всього: упаковка (5)
42,46 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 1
Всього: упаковка (7)
42,52 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Крихівці, вул. Слобідська, 2
Всього: упаковка (4)
42,38 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 21
Всього: упаковка (7)
42,35 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (2)
42,24 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-В
Всього: упаковка (1)
42,60 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременець, вул. Петлюри Симона, 4-В
Всього: упаковка (7)
42,48 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Сверстюка Євгена, 1
Всього: упаковка (1)
42,14 грн