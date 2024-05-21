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БИНТ ГІПСОВИЙ 20 см х 270 см, №1 - Запоріжжя (40624) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (5)
38,12
Економія: -5,44 грн
32,68 грн
Аптека
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Відчинено Цілодобово
Зміїв, шосе Таранівське, 1-Б
Всього: упаковка (14)
33,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зміїв, перех. 6-ї Стрілецької Дивізії / Калініна, 1-А/1-А
Всього: упаковка (9)
34,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шевченкове, вул. Ринкова, 1/2
Всього: упаковка (22)
31,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Всього: упаковка (2)
46,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом