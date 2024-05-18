Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено

В інших містах:

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2 Всього: упаковка (5) 38,75 Економія: -6,07 грн 32,68 грн Забронювати

Аптека Детальніше Відчинено Цілодобово Зміїв, шосе Таранівське, 1-Б Всього: упаковка (14) 33,50 грн

Аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 17:00 Графік роботи Зміїв, перех. 6-ї Стрілецької Дивізії / Калініна, 1-А/1-А Всього: упаковка (9) 34,00 грн

Аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 18:00 Графік роботи Харків, вул. Балакірєва, 17-А Всього: упаковка (2) 46,00 грн

Аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 16:00 Графік роботи Шевченкове, вул. Ринкова, 1/2 Всього: упаковка (22) 31,00 грн