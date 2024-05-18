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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ 2031, розмір 4 корсет, №1 - Харків (792624) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 59
Всього: упаковка (1)
745,40
Економія: -48,10 грн
697,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Березань, вул. Шевченків шлях, 139
Всього: упаковка (1)
818,60
Економія: -121,30 грн
697,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
Всього: упаковка (1)
1064,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
752,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красилів, вул. Грушевського, 84
Всього: упаковка (1)
1064,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
1018,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
1064,50 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом