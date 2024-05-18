Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Дніпро, просп. Поля Олександра, 59 Всього: упаковка (1) 745,40 Економія: -48,10 грн 697,30 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Відчинено Зачиняється за 18 хв Графік роботи Березань, вул. Шевченків шлях, 139 Всього: упаковка (1) 818,60 Економія: -121,30 грн 697,30 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Миколаїв, просп. Миру, 2-Г Всього: упаковка (1) 1064,50 грн Забронювати

Аптека акс соціальна Детальніше Відчинено Зачиняється за 18 хв Графік роботи Одеса, вул. Левітана, 101 Всього: упаковка (1) 752,50 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Красилів, вул. Грушевського, 84 Всього: упаковка (1) 1064,50 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 10:00 Графік роботи Львів, просп. Шевченка Тараса, 22 Всього: упаковка (1) 1018,90 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 10:00 Графік роботи Львів, вул. Словацького, 2 Всього: упаковка (1) 1064,50 грн Забронювати