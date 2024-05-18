Всі аптеки України
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі підтримуючіБАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙЦіни в аптеках

БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ 2031, розмір 4 корсет, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (792624) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 59
Всього: упаковка (1)
745,40
Економія: -48,10 грн
697,30 грн
В інших містах:
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
Всього: упаковка (1)
1064,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Березань, вул. Шевченків шлях, 139
Всього: упаковка (1)
818,60
Економія: -121,30 грн
697,30 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
752,50 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Красилів, вул. Грушевського, 84
Всього: упаковка (1)
1064,50 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
1018,90 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
1064,50 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом