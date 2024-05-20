Всі аптеки України
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі підтримуючіБАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙЦіни в аптеках

БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ размер 2, 8 ребер висота 18 см (211), №1 - Одеса (734259) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Костанді, 162/2
Всього: упаковка (1)
505,60 грн
В інших містах:
Аптека гормональних препаратів
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
697,90 грн
Ірфарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
Всього: упаковка (1)
870,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом