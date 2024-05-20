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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ 2030, розмір 3 жорсткий, №1 - Львів (66879) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
1333,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
1333,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
1199,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 115-А
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Широка, 87
Всього: упаковка (1)
1199,85 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Максимовича, 11
Всього: упаковка (1)
1122,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Величковського, 1-Б
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Оброшине, вул. Грушевського, 21-А
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 6
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Перемишляни, вул. Боршівська, 1
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Буськ, вул. Львівська, 40-А
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Буськ, вул. Львівська, 13-А
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Пушкіна, 1
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн