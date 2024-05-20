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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ 2030, розмір 2 жорсткий, №1 - Одеса (66878) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (4)
1520,00 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Арциз, вул. Соборна, 2-А
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Херсон, вул. Лавреньова, 12
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Херсон, перех. Мирний / Потьомкінська, 7/40-А
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Університетська, 122
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 46
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Теплик, вул. Незалежності, 38
Всього: упаковка (2)
1520,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, перех. Великовисківський / Вокзальна, 1/103
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, пров. Фортечний, 21-Д
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 39
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 11
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Всього: упаковка (3)
1520,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ямпіль, перех. Соборна / Замкова, 23/14
Всього: упаковка (2)
1520,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Катеринопіль, вул. Соборна, 47
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 71
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ватутіне, вул. Ювілейна, 2
Всього: упаковка (2)
1520,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Чернівці, вул. Святомиколаївська, 91
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 98
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн