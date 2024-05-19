БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ 2033, розмір 4 зігріваючий, №1 - Київ (66330) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Березняківська, 36-Ж
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 1-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:45
Київ, просп. Григоренка Петра, 18-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Межова, 18
В інших містах:
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 168
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Садова, 1-Г
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Буча, бульв. Бірюкова Леоніда, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Пулюя Івана, 7
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Шевченка, 4
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом