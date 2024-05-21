Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено

В інших містах:

Соціальна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Волочиськ, вул. Незалежності, 17 Всього: упаковка (1) 997,60 грн Забронювати

Рівнеліки Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Хмельницький, вул. Петлюри Симона, 59 Всього: упаковка (1) 1498,27 грн

Рівнеліки Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Здолбунів, вул. Шкільна, 27 Всього: упаковка (1) 1444,78 грн

Аптека 3і Детальніше Відчинено Цілодобово Сокільники, вул. Стрийська, 20 Всього: упаковка (1) 1919,00 грн

Волиньфарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И Всього: упаковка (1) 1509,55 грн